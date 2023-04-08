Двое подростков подорвались на снаряде времён ВОВ в Белгородской области

В Белгородской области двое подростков пострадали, пытаясь разобрать ржавый снаряд времён Великой Отечественной войны, который нашли в мусоре. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В селе Покрово-Михайловка двое 17-летних подростков убирали мусор на огороде, нашли ржавый снаряд времён Великой Отечественной войны. Решили его разобрать, а точнее, распилить, в результате чего произошёл взрыв", — написал губернатор в телеграм-канале.