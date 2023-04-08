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8 апреля, 15:54

Двое подростков подорвались на снаряде времён ВОВ в Белгородской области

В Белгородской области двое подростков пострадали, пытаясь разобрать ржавый снаряд времён Великой Отечественной войны, который нашли в мусоре. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В селе Покрово-Михайловка двое 17-летних подростков убирали мусор на огороде, нашли ржавый снаряд времён Великой Отечественной войны. Решили его разобрать, а точнее, распилить, в результате чего произошёл взрыв", — написал губернатор в телеграм-канале.

Один из парней контужен, второй получил осколочные ранения обеих ног и левой руки. Скорая везёт его в Детскую областную больницу Белгорода.

Белгородец нашёл на улице ручную гранату и едва не разнёс ею многоэтажку

Белгородец нашёл на улице ручную гранату и едва не разнёс ею многоэтажку

А ранее житель Ростовской области получил осколочные ранения рук и лица, пытаясь разобрать снаряд, предварительно, времён Великой Отечественной войны. Боеприпас мужчина нашёл на одном из предприятий. Когда он приступил к вскрытию снаряда, раздался взрыв.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
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