Двое подростков подорвались на снаряде времён ВОВ в Белгородской области
В Белгородской области двое подростков пострадали, пытаясь разобрать ржавый снаряд времён Великой Отечественной войны, который нашли в мусоре. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В селе Покрово-Михайловка двое 17-летних подростков убирали мусор на огороде, нашли ржавый снаряд времён Великой Отечественной войны. Решили его разобрать, а точнее, распилить, в результате чего произошёл взрыв", — написал губернатор в телеграм-канале.
Один из парней контужен, второй получил осколочные ранения обеих ног и левой руки. Скорая везёт его в Детскую областную больницу Белгорода.
А ранее житель Ростовской области получил осколочные ранения рук и лица, пытаясь разобрать снаряд, предварительно, времён Великой Отечественной войны. Боеприпас мужчина нашёл на одном из предприятий. Когда он приступил к вскрытию снаряда, раздался взрыв.
ТАСС / Сергей Мальгавко