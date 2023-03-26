Россиянин попал в реанимацию после попытки разобрать найденный на улице снаряд

Житель Пролетарского района Ростовской области получил осколочные ранения рук и лица, пытаясь разобрать снаряд, предварительно, времён Великой Отечественной войны. Об инциденте, который произошёл днём 24 марта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Боеприпас мужчина нашёл на одном из промышленных предприятий. После того как он приступил к вскрытию снаряда, тут же раздался взрыв. В итоге пострадавшего экстренно увезли в больницу, где ему провели операцию. Сейчас он находится в реанимации под наблюдением медиков.

По факту случившегося полицейские проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства. По данным местного издания "Наша неделя. Пролетарск", сдетонировавший снаряд, предположительно, изготовили ещё в 1940-х годах.