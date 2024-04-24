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24 апреля, 00:56

Оттава ради самолётов разрешила нарушить санкции и поставлять российский титан

Reuters: Канада разрешила Airbus нарушить санкции и использовать титан из России

Власти Канады сделали исключение для авиазаводов Airbus, разрешив компании использовать импортируемый из России титан для конструирования самолётов. Об этом корпорация сообщила в комментарии для агентства Reuters.

В заявлении говорится, что запрет на ввоз высокопрочного металла мог нанести серьёзный удар по работе производственных линий на территории североамериканского государства. В этой ситуации Airbus был вынужден согласовать с Оттавой сотрудничество с российской металлургической компанией "ВСМПО-АВИСМА", в отношении которой введены санкции.

"Airbus осведомлена о введении канадским правительством санкций в отношении ВСМПО и получила необходимое разрешение для обеспечения безопасности полётов Airbus в соответствии с применимыми санкциями", — ответили в Airbus Canada на запрос Reuters.

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А тем временем США и Великобритания запретили импорт из России цветного металла. Под ограничения подпали никель, алюминий и медь, рассказывал Life.ru ранее.

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Shutterstock / aappp

Илья Пушкарев
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