Оттава ради самолётов разрешила нарушить санкции и поставлять российский титан

Власти Канады сделали исключение для авиазаводов Airbus, разрешив компании использовать импортируемый из России титан для конструирования самолётов. Об этом корпорация сообщила в комментарии для агентства Reuters.

В заявлении говорится, что запрет на ввоз высокопрочного металла мог нанести серьёзный удар по работе производственных линий на территории североамериканского государства. В этой ситуации Airbus был вынужден согласовать с Оттавой сотрудничество с российской металлургической компанией "ВСМПО-АВИСМА", в отношении которой введены санкции.

"Airbus осведомлена о введении канадским правительством санкций в отношении ВСМПО и получила необходимое разрешение для обеспечения безопасности полётов Airbus в соответствии с применимыми санкциями", — ответили в Airbus Canada на запрос Reuters.