Оттава ради самолётов разрешила нарушить санкции и поставлять российский титан
Reuters: Канада разрешила Airbus нарушить санкции и использовать титан из России
Власти Канады сделали исключение для авиазаводов Airbus, разрешив компании использовать импортируемый из России титан для конструирования самолётов. Об этом корпорация сообщила в комментарии для агентства Reuters.
В заявлении говорится, что запрет на ввоз высокопрочного металла мог нанести серьёзный удар по работе производственных линий на территории североамериканского государства. В этой ситуации Airbus был вынужден согласовать с Оттавой сотрудничество с российской металлургической компанией "ВСМПО-АВИСМА", в отношении которой введены санкции.
"Airbus осведомлена о введении канадским правительством санкций в отношении ВСМПО и получила необходимое разрешение для обеспечения безопасности полётов Airbus в соответствии с применимыми санкциями", — ответили в Airbus Canada на запрос Reuters.
А тем временем США и Великобритания запретили импорт из России цветного металла. Под ограничения подпали никель, алюминий и медь, рассказывал Life.ru ранее.
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