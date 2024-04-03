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3 апреля, 13:20

В США восхитились восстановлением в России самолётов-гигантов "Руслан"

MWM: Ан-124 серьёзно расширит возможности военно-транспортной авиации ВКС РФ

Ан-124 "Руслан". Обложка © Wikipedia / BY-SA 3.0

Ан-124 "Руслан". Обложка © Wikipedia / BY-SA 3.0

В РФ занимаются восстановлением тяжёлых транспортных самолётов Ан-124 "Руслан", которые находились на хранении. Как отмечает Military Watch Magazine (MWM), Россия делает это для расширения возможностей военно-транспортной авиации.

"Самолёт Ан-124 является ценным приобретением для России и на сегодняшний день самым тяжёлым самолётом в парке страны. Ан-124 послужит большим дополнением к более лёгкому, но широко используемому самолёту Ил-76", — пишет американское издание.

В материале MWM также указывается, что Ан-124 позволит удовлетворить возросшие потребности Москвы в транспортировке военных грузов. По словам авторов, "Русланы" идеально подходят для перевозки истребителей и другой тяжёлой техники.

Отметим, что первый полёт Ан-124 был совершён в 1982 году. Воздушные суда выпускали на заводах в Киеве и Ульяновске до середины 1990-х, а в 2000-х годах на предприятиях достраивали имеющиеся. В общей сложности на двух заводах выпустили 56 самолётов. Один "Руслан" может перевезти до 120 тонн груза.

Второй опытный образец Ил-114-300 поднялся в небо
Второй опытный образец Ил-114-300 поднялся в небо

Ранее Минобороны показало первый одновременный взлёт семи Ан-124-100 "Руслан" в ходе учений. Тренировочный полёт проходил на высоте более 4000 метров, длина маршрута превысила 1000 километров.

Никита Осипов
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