В США восхитились восстановлением в России самолётов-гигантов "Руслан"

В РФ занимаются восстановлением тяжёлых транспортных самолётов Ан-124 "Руслан", которые находились на хранении. Как отмечает Military Watch Magazine (MWM), Россия делает это для расширения возможностей военно-транспортной авиации.

"Самолёт Ан-124 является ценным приобретением для России и на сегодняшний день самым тяжёлым самолётом в парке страны. Ан-124 послужит большим дополнением к более лёгкому, но широко используемому самолёту Ил-76", — пишет американское издание.

В материале MWM также указывается, что Ан-124 позволит удовлетворить возросшие потребности Москвы в транспортировке военных грузов. По словам авторов, "Русланы" идеально подходят для перевозки истребителей и другой тяжёлой техники.

Отметим, что первый полёт Ан-124 был совершён в 1982 году. Воздушные суда выпускали на заводах в Киеве и Ульяновске до середины 1990-х, а в 2000-х годах на предприятиях достраивали имеющиеся. В общей сложности на двух заводах выпустили 56 самолётов. Один "Руслан" может перевезти до 120 тонн груза.