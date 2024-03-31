Второй опытный образец Ил-114-300 поднялся в небо ОАК возобновила программу лётных испытаний пассажирского Ил-114-300 31 марта, 11:31 Самолёт Ил-114-300. Обложка © ОАК

Пассажирский самолёт Ил-114-300, предназначенный для региональных перевозок, вновь начали тестировать. Новый опытный образец совершил свой первый полёт. Об этом рассказали в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

"Объединённая авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию "Ростех") возобновила программу лётных испытаний Ил-114-300, в рамках которой второй опытный самолёт совершил первый полёт с аэродрома филиала ПАО "ОАК — ЛАЗ им. П.А. Воронина", — говорится в тексте.

Первый полёт был также совершён с аэродрома филиала ПАО "ОАК". Сейчас инженеры проверяли устойчивость и управляемость воздушного судна, а также работу российских систем и оборудования, которые изготовлены заводами "Ростеха". Испытания прошли успешно. В ОАК подчеркнули, что предстоит ещё много сертификационных процедур, но показатели работы лайнера обнадёживают.

Задачи нового Ил заключаются в том, чтобы связать между собой российские регионы, сделать более мобильными граждан страны, помочь развитию внутреннего туризма. Эксплуатация самолёта позволит нарастить интенсивность авиасообщения в России к 2030 году в полтора раза.

Ранее Life.ru пообщался с разработчиками Ил-114-300. Машина соответствует самым строгим параметрам безопасности полётов и создана из отечественных комплектующих. Кроме того, для самолёта не требуется больших взлётно-посадочных полос — дистанция взлёта порядка 700 метров, а для посадки — не более 500. Ил-114-300 должен прийти на замену самолётам Ан-24 и Ан-26 — наиболее востребованным машинам для полётов в отдалённых уголках России.

Авторы Татьяна Миссуми