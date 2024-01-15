Мишустин анонсировал строительство более 600 отечественных самолётов

В России в течение шести лет должно быть построено более 600 отечественных самолётов. Для этого был разработан инвестиционный проект, рассчитанный до 2030 года. Об этом заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, 15 января.

"За следующие шесть лет суммарно должно быть построено свыше 600 полностью отечественных лайнеров. Основу парка российских авиакомпаний составят "Суперджеты" и флагманские МС-21", — подчеркнул глава кабмина.

Эту линейку дополнят региональные ИЛ-114 и сверхнадёжные ТУ-214 для полётов на средних дистанциях. Также появятся широкофюзеляжные самолёты, такие как Ил-96-300.