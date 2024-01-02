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2 января, 02:21

Российская дальняя авиация в этом году получит боевые самолёты на новых принципах

Командующий Кобылаш: Дальняя авиация получит самолёты на новых принципах

В этом году дальняя авиация ВКС России получит самолёты "на новых принципах, с новыми аэродинамическими и боевыми качествами". Об этом сообщил командующий Сергей Кобылаш.

"У нас большой план по модернизации и получению новой авиационной техники на следующий год. <...> Надеюсь, что на следующем подведении итогов мы сможем доложить, что это за техника и каким образом она выполняет задачи уже в составе командования дальней авиации", — процитировала слова генерал-лейтенанта пресс-служба Министерства обороны.

В ведомстве назвали основными задачами дальней авиации в наступившем году поддержание высокого уровня боевой готовности и обучения, исправности техники и вооружения и освоение новой и модернизированной боетехники. Кроме того, важно формировать высокий морально-политический дух и совершенствовать систему материально-технического обеспечения. Кобылаш пообещал, что всё будет выполнено с высоким качеством.

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Ранее сообщалось, что ВКС России нанесли удары по украинским аэродромам базирования самолётов, использующихся для переноски крылатых ракет Storm Shadow. В Минобороны РФ сообщили, что все цели были поражены.

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Mil.ru

Лариса Сафронова
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