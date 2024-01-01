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Армия России уничтожила завод по выпуску дронов для ВСУ в Харьковской области

1 января, 12:04
ВС РФ поразили предприятие по производству беспилотников для ВСУ. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

ВС РФ поразили предприятие по производству беспилотников для ВСУ. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские военные нанесли удар по украинскому предприятию в Харьковской области, которое производило дроны, также разгромлены четыре склада противника с топливом для техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) ВС РФ поражено предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов в районе города Чугуев Харьковской области, четыре склада топлива для военной техники ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и населённого пункта Константиновка Николаевской области", отмечается в заявлении.

В ведомстве добавили, что, кроме того, нанесён сокрушительный удар по 94 артиллерийским подразделениям ВСУ во время их нахождения на огневых позициях, а также поражены живая сила и вооружение противника в 128 районах.

Минобороны РФ сообщило, что ВДВ за год получили 2,5 тыс. единиц боевой техники
Минобороны РФ сообщило, что ВДВ за год получили 2,5 тыс. единиц боевой техники

Также в Минобороны сообщали, что украинская армия за сутки потеряла до 200 солдат на Краснолиманском направлении, попав под огневой удар российских войск.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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