Армия России уничтожила завод по выпуску дронов для ВСУ в Харьковской области ВС РФ поразили предприятие по производству беспилотников для ВСУ. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские военные нанесли удар по украинскому предприятию в Харьковской области, которое производило дроны, также разгромлены четыре склада противника с топливом для техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) ВС РФ поражено предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов в районе города Чугуев Харьковской области, четыре склада топлива для военной техники ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и населённого пункта Константиновка Николаевской области", — отмечается в заявлении.

В ведомстве добавили, что, кроме того, нанесён сокрушительный удар по 94 артиллерийским подразделениям ВСУ во время их нахождения на огневых позициях, а также поражены живая сила и вооружение противника в 128 районах.

Также в Минобороны сообщали, что украинская армия за сутки потеряла до 200 солдат на Краснолиманском направлении, попав под огневой удар российских войск.

Авторы Татьяна Миссуми