Без российской продукции Западу трудно сохранять конкурентоспособность. Об этом заявил в беседе с журналистами в четверг, 25 апреля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя разрешение правительства Канады "в виде исключения" использовать компании Airbus российский титан. По словам представителя Кремля, этот пример демонстрирует избирательность при введении санкций против России.

"Мы понимаем избирательный подход, мы понимаем, что по каким-то параметрам компании европейские и из других регионов с трудом могут сохранять свою конкурентоспособность при полном отказе от нашей продукции", — прокомментировал Песков.