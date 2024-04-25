Кремль отреагировал на решение Канады разрешить Airbus использовать российский титан
Песков: Западники не обращают внимания на условности при введении санкций
Без российской продукции Западу трудно сохранять конкурентоспособность. Об этом заявил в беседе с журналистами в четверг, 25 апреля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя разрешение правительства Канады "в виде исключения" использовать компании Airbus российский титан. По словам представителя Кремля, этот пример демонстрирует избирательность при введении санкций против России.
"Мы понимаем избирательный подход, мы понимаем, что по каким-то параметрам компании европейские и из других регионов с трудом могут сохранять свою конкурентоспособность при полном отказе от нашей продукции", — прокомментировал Песков.
Ранее стало известно, что Канада разрешила Airbus пользоваться российским титаном — но якобы временно, пока корпорация не найдёт альтернативных поставщиков необходимого для создания самолётов высокопрочного металла. Ими могут стать Китай, Япония и даже Казахстан.
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