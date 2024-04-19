Американский банк JP Morgan Chase подал в суд на ВТБ за попытки обойти санкции
Американский банк JP Morgan Chase собрался судиться с ВТБ из-за попыток российской финорганизации обойти наложенные на неё санкции. Соответствующий иск подан в федеральный суд Манхэттена.
В документе говорится, что ВТБ ранее захотел взыскать замороженные в США 440 миллионов долларов, обратившись в российский суд. JP Morgan Chase расценил этот жест как нарушение двустороннего соглашения, которое требует разрешать все споры в Нью-Йорке. Также в иске сказано, что законодательство страны запрещает банку выплачивать ВТБ заблокированные средства.
А тем временем Запад продолжает искать способы использовать замороженные активы РФ для спонсирования Украины. В этом году Киеву пообещали передать 3 миллиарда евро доходов от российских финансов.
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