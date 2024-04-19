Американский банк JP Morgan Chase подал в суд на ВТБ за попытки обойти санкции

Американский банк JP Morgan Chase собрался судиться с ВТБ из-за попыток российской финорганизации обойти наложенные на неё санкции. Соответствующий иск подан в федеральный суд Манхэттена.

В документе говорится, что ВТБ ранее захотел взыскать замороженные в США 440 миллионов долларов, обратившись в российский суд. JP Morgan Chase расценил этот жест как нарушение двустороннего соглашения, которое требует разрешать все споры в Нью-Йорке. Также в иске сказано, что законодательство страны запрещает банку выплачивать ВТБ заблокированные средства.