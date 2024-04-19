Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 апреля, 01:03

Американский банк JP Morgan Chase подал в суд на ВТБ за попытки обойти санкции

Американский банк JP Morgan Chase собрался судиться с ВТБ из-за попыток российской финорганизации обойти наложенные на неё санкции. Соответствующий иск подан в федеральный суд Манхэттена.

В документе говорится, что ВТБ ранее захотел взыскать замороженные в США 440 миллионов долларов, обратившись в российский суд. JP Morgan Chase расценил этот жест как нарушение двустороннего соглашения, которое требует разрешать все споры в Нью-Йорке. Также в иске сказано, что законодательство страны запрещает банку выплачивать ВТБ заблокированные средства.

С находящейся в Германии бывшей "дочки" ВТБ сняли антироссийские санкции
С находящейся в Германии бывшей "дочки" ВТБ сняли антироссийские санкции

А тем временем Запад продолжает искать способы использовать замороженные активы РФ для спонсирования Украины. В этом году Киеву пообещали передать 3 миллиарда евро доходов от российских финансов.

Обложка ©

Unsplash / Precious Madubuike

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров