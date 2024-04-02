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2 апреля, 19:49

С находящейся в Германии бывшей "дочки" ВТБ сняли антироссийские санкции

США сняли антироссийские санкции с бывшей "дочки" ВТБ

Власти Соединённых Штатов приняли решение вывести расположенное в немецком Франкфурте-на-Майне бывшее европейское подразделение российского банка ВТБ из-под действия антироссийских санкций. Об этом говорится в обнародованном во вторник, 2 апреля, заявлении американского минфина.

В результате с Ost-West Handeslbank (OWH SE) сняли антироссийские санкции. Стоит отметить, что эта кредитно-финансовая организация также фигурировала в списке под прежними названиями — VTB Bank Europe и VTB Bank Deutschland. Их тоже исключили из документа.

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Ранее Life.ru писал, что Министерство финансов США 25 сентября прошлого года исключило российское предприятие "ОДК-СТАР" из санкционного списка по РФ. Ограничения были введены 14 сентября в связи с проведением СВО на Украине.

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Алексей Соловьёв
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