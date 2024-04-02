С находящейся в Германии бывшей "дочки" ВТБ сняли антироссийские санкции

Власти Соединённых Штатов приняли решение вывести расположенное в немецком Франкфурте-на-Майне бывшее европейское подразделение российского банка ВТБ из-под действия антироссийских санкций. Об этом говорится в обнародованном во вторник, 2 апреля, заявлении американского минфина.

В результате с Ost-West Handeslbank (OWH SE) сняли антироссийские санкции. Стоит отметить, что эта кредитно-финансовая организация также фигурировала в списке под прежними названиями — VTB Bank Europe и VTB Bank Deutschland. Их тоже исключили из документа.