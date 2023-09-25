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25 сентября, 15:06

Минфин США снял санкции с одного российского предприятия

Минфин США исключил из санкционного списка по РФ предприятие "ОДК-СТАР"

Министерство финансов США исключило российское предприятие "ОДК-СТАР" из санкционного списка по РФ, следует из распространённого заявления ведомства. Ограничения были введены 14 сентября в связи с проведением СВО на Украине.

Предприятие занимается, в частности, разработкой и производством систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения. Организация входит в АО "Объединённая двигателестроительная корпорация" госкорпорации "Ростех".

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Ранее Совет ЕС снял персональные санкции с российских предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова и Григория Берёзкина. Также из списков пропал полковник ВС РФ Георгий Шуваев, погибший в зоне проведения СВО.

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ТАСС / Ладислав Карпов

Матвей Константинов
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