Минфин США снял санкции с одного российского предприятия

Министерство финансов США исключило российское предприятие "ОДК-СТАР" из санкционного списка по РФ, следует из распространённого заявления ведомства. Ограничения были введены 14 сентября в связи с проведением СВО на Украине.

Предприятие занимается, в частности, разработкой и производством систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения. Организация входит в АО "Объединённая двигателестроительная корпорация" госкорпорации "Ростех".