В G7 заявили о желании продолжить введение антироссийских санкций

Страны, входящие в "Большую семёрку", намерены и дальше вводить санкции против источников дохода РФ, включая сферу энергетики и будущие добывающие мощности страны. Об этом сообщается в коммюнике по итогам встречи министров финансов стран G7. Прежде сообщалось, что они изложат основу плана по использованию доходов от замороженных активов России на поддержку Украины. Эту идею должны обсудить лидеры стран на встрече в июне.

"Мы также привержены дальнейшим финансовым и экономическим санкциям, чтобы сократить источники доходов России… в том числе (привержены. — Прим. Life.ru) продолжению введения мер против доходов России от энергетики и будущих добывающих мощностей", — говорится в коммюнике.