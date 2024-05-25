В G7 заявили о желании продолжить введение антироссийских санкций
Минфины G7 продолжат вводить санкции против российских источников дохода
В G7 заявили о желании продолжить введение санкций против России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / justit
Страны, входящие в "Большую семёрку", намерены и дальше вводить санкции против источников дохода РФ, включая сферу энергетики и будущие добывающие мощности страны. Об этом сообщается в коммюнике по итогам встречи министров финансов стран G7. Прежде сообщалось, что они изложат основу плана по использованию доходов от замороженных активов России на поддержку Украины. Эту идею должны обсудить лидеры стран на встрече в июне.
"Мы также привержены дальнейшим финансовым и экономическим санкциям, чтобы сократить источники доходов России… в том числе (привержены. — Прим. Life.ru) продолжению введения мер против доходов России от энергетики и будущих добывающих мощностей", — говорится в коммюнике.
Кроме того, в G7 отметили, что будут противодействовать попыткам уклониться от санкций в отношении РФ или обойти их, в том числе через содействие закупкам российской оборонной промышленности со стороны финансовых институтов. Также указано, что страны G7 продолжат ужесточать режим соблюдения потолка цен на российскую нефть и будут вводить санкции против тех, кто участвует в "обманных практиках" при транспортировке чёрного золота из РФ.
Ранее сообщалось, что США добиваются выделения странами "Большой семёрки" кредита Украине под залог будущих доходов от замороженных активов РФ. Некоторые государства были против, но изменили позицию под давлением Вашингтона. Как отмечает глава Минфина Штатов Джанет Йеллен, обсуждение темы проходит без накладок. После встречи министров финансов G7 в итальянском городе Стреза стало известно, что государства продвинулись в диалоге об использовании прибыли от российских активов. Однако, как выяснилось позднее, руководители Минфинов стран G7 не приняли финального решения по российским активам.