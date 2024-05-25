Главы Минфинов стран G7 не приняли финального решения по российским активам

Главы министерств финансов и экономики стран на встрече "Большой семёрки" (G7) не приняли окончательного решения по вопросу об использовании прибыли от замороженных активов России. Об этом заявил министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти.

"По российским активам сделаны шаги вперёд, но процесс не завершён", — указал Джорджетти.