Главы Минфинов стран G7 не приняли финального решения по российским активам
Главы министерств финансов и экономики стран на встрече "Большой семёрки" (G7) не приняли окончательного решения по вопросу об использовании прибыли от замороженных активов России. Об этом заявил министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти.
"По российским активам сделаны шаги вперёд, но процесс не завершён", — указал Джорджетти.
По его словам, есть сложности технического характера. Вместе с тем итальянский министр отметил, что его коллеги придерживаются общей позиции по вопросу оказания поддержки Украине.
Напомним, по сведениям Financial Times, США добиваются выделения странами "Большой семёрки" кредита Украине под залог будущих доходов от замороженных активов РФ. Некоторые государства были против, но изменили позицию под давлением Вашингтона. Как отмечает американский министр финансов Джанет Йеллен, обсуждение темы проходит без накладок. После встречи министров финансов G7 в итальянской Стрезе стало известно, что государства продвинулись в диалоге об использовании прибыли от российских активов.
ТАСС / DPA / Hannes P Albert