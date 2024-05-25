Страны "Большой семёрки" приблизились к использованию прибыли от активов РФ, пишут СМИ

Страны "Большой семёрки" пришли к прогрессу в переговорах об использовании прибыли от реинвестирования замороженных российских активов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на проект заявления по итогам встречи министров финансов Группы семи (G7) в итальянской Стрезе.

"Мы продвигаемся вперёд в обсуждении потенциальных путей извлечения значительной прибыли за счёт использования замороженных суверенных активов РФ для нужд Украины", — говорится в документе.

Эти средства, подчёркивается в заявлении, будут заблокированы, пока "Россия не заплатит за нанесённый Украине ущерб". По данным агентства, итоговый документ практически не будет отличаться от этой версии.