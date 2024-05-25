Страны "Большой семёрки" приблизились к использованию прибыли от активов РФ, пишут СМИ
Reuters: Страны G7 продвинулись в диалоге об использовании прибыли от активов РФ
Страны "Большой семёрки" пришли к прогрессу в переговорах об использовании прибыли от реинвестирования замороженных российских активов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на проект заявления по итогам встречи министров финансов Группы семи (G7) в итальянской Стрезе.
"Мы продвигаемся вперёд в обсуждении потенциальных путей извлечения значительной прибыли за счёт использования замороженных суверенных активов РФ для нужд Украины", — говорится в документе.
Эти средства, подчёркивается в заявлении, будут заблокированы, пока "Россия не заплатит за нанесённый Украине ущерб". По данным агентства, итоговый документ практически не будет отличаться от этой версии.
Также в заявлении будет затронута тема роста производственных и экспортных мощностей Китая, которые называются избыточными. Утверждается, что Пекин широко использует нерыночную политику и практики, подрывающие интересы рабочих и промышленности стран "Большой семёрки". Ожидается, что организация изучит "возможность принять меры для обеспечения равных условий [конкуренции] в соответствии с принципами Всемирной торговой организации".
Напомним, по данным Financial Times, США добиваются выделения странами "Большой семёрки" кредита Украине под залог будущих доходов от замороженных российских активов. Некоторые страны были против, но поменяли мнение под давлением Вашингтона. По словам американского министра финансов Джанет Йеллен, обсуждение темы проходит без накладок.
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