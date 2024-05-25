Свой среди чужих: Венгрия сорвала задумку Евросоюза по незаконному изъятию российских денег

Посол Венгрии 22 мая заблокировал инициативу, предусматривающую присвоение Евросоюзом доходов от заблокированных российских активов для передачи денег Украине. О принципиальной позиции Будапешта со ссылкой на источники сообщила газета Financial Times.

Собеседники издания рассказали, что представители ЕС несколько месяцев на разных уровнях обсуждали вопрос изъятия прибыли от замороженных счетов ЦБ РФ в пользу Киева. А недавно было достигнуто соглашение об отправке Незалежной 2 миллиардов евро ежегодно. Впрочем, на финальном голосовании инициатива не смогла заручиться абсолютной поддержкой, так как Венгрия выступила против.

"Сейчас они блокируют всё, что связано с военной поддержкой Украины", — поделился с FT один из источников.