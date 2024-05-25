Страны G7 в субботу примут важное решение по России, пишут СМИ
Bloomberg: Страны "Большой семёрки" 25 мая продлят заморозку российских активов
Министры финансов стран "Большой семёрки" планируют продлить заморозку российских активов на встрече в Италии, которая состоится 25 мая. Об этом со ссылкой на проект коммюнике сообщило агентство Bloomberg.
"Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться заблокированными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине", — гласит выдержка из документа.
Также в проекте G7 содержится упоминание об изучении новых схем привлечения доходов от замороженных финансов в пользу Украины. Впрочем, акцентировали внимание в Bloomberg, до субботы документ может претерпеть изменения.
Напомним, что в начале мая послы стран ЕС согласовали решение об изъятии доходов от замороженных активов РФ. Затем британский МИД пригрозил Москве полным присвоением G7 российских денег, однако Германия выступила против такого сценария.
Shutterstock / FOTODOM / justit