Страны G7 в субботу примут важное решение по России, пишут СМИ

Министры финансов стран "Большой семёрки" планируют продлить заморозку российских активов на встрече в Италии, которая состоится 25 мая. Об этом со ссылкой на проект коммюнике сообщило агентство Bloomberg.

"Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться заблокированными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине", — гласит выдержка из документа.