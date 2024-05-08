Послы стран ЕС согласовали решение об изъятии доходов от замороженных активов РФ
Послы стран – членов Евросоюза согласовали решение об изъятии доходов от замороженных активов России, пишет Reuters. Теперь это решение должно быть утверждено Советом объединения на уровне министров.
Ожидается, что 90% средств пойдут на финансирование военной поддержки Украины. Еврокомиссия намерена собрать таким образом до трёх миллиардов евро в 2024 году.
Напомним, по мнению исполнительного директора европейского депозитария Euroclear, в котором находятся замороженные российские активы, их конфискация откроет ящик Пандоры. По словам Валери Убрэн, учитывая масштаб компании, подобные меры грозят последствиями для глобальных финансовых рынков. К слову, только за первые несколько месяцев 2024 года эти активы принесли 1,6 миллиарда евро доходов.
А ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Госдума пригрозила зеркальным ответом, а в Кремле назвали конфискацию гвоздём в гроб западной экономики. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на действия Запада призвал изымать деньги у "недружественных" иностранцев. СМИ писали, что Москва в случае конфискации её активов будет изымать ценные бумаги Запада, хранящиеся на специальных счетах.
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