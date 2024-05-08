Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 14:37

Послы стран ЕС согласовали решение об изъятии доходов от замороженных активов РФ

Послы стран – членов Евросоюза согласовали решение об изъятии доходов от замороженных активов России, пишет Reuters. Теперь это решение должно быть утверждено Советом объединения на уровне министров.

Ожидается, что 90% средств пойдут на финансирование военной поддержки Украины. Еврокомиссия намерена собрать таким образом до трёх миллиардов евро в 2024 году.

Напомним, по мнению исполнительного директора европейского депозитария Euroclear, в котором находятся замороженные российские активы, их конфискация откроет ящик Пандоры. По словам Валери Убрэн, учитывая масштаб компании, подобные меры грозят последствиями для глобальных финансовых рынков. К слову, только за первые несколько месяцев 2024 года эти активы принесли 1,6 миллиарда евро доходов.

Страны G7 перестали обсуждать полную конфискацию замороженных российских активов
Страны G7 перестали обсуждать полную конфискацию замороженных российских активов

А ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Госдума пригрозила зеркальным ответом, а в Кремле назвали конфискацию гвоздём в гроб западной экономики. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на действия Запада призвал изымать деньги у "недружественных" иностранцев. СМИ писали, что Москва в случае конфискации её активов будет изымать ценные бумаги Запада, хранящиеся на специальных счетах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
  • Новости
  • ЕС
  • Санкции против России
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров