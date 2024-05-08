Послы стран ЕС согласовали решение об изъятии доходов от замороженных активов РФ

Послы стран – членов Евросоюза согласовали решение об изъятии доходов от замороженных активов России, пишет Reuters. Теперь это решение должно быть утверждено Советом объединения на уровне министров.

Ожидается, что 90% средств пойдут на финансирование военной поддержки Украины. Еврокомиссия намерена собрать таким образом до трёх миллиардов евро в 2024 году.