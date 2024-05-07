"Откроет ящик Пандоры": В Euroclear предупредили об ужасных последствиях конфискации активов РФ

Конфискация российских активов, замороженных в европейском депозитарии Euroclear, откроет ящик Пандоры. Об этом заявила новый исполнительный директор компании Валери Убрэн.

"Конфисковать суверенные российские активы — это открыть ящик Пандоры <...> Учитывая размеры площадки и её системное значение, любое решение, подрывающее нашу компанию, будет иметь последствия для глобальных финансовых рынков", — сказала она в интервью бельгийскому изданию Echo.

Кстати, экс-глава Euroclear Лив Мостри также выступала против конфискации замороженных российских активов. По её словам, подобный шаг может привести к колебанию евро и подрыву доверия к депозитарию, а также европейским рынкам капиталов