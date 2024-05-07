"Откроет ящик Пандоры": В Euroclear предупредили об ужасных последствиях конфискации активов РФ
Глава Euroclear Убрэн: Конфискация российских активов откроет ящик Пандоры
Конфискация российских активов, замороженных в европейском депозитарии Euroclear, откроет ящик Пандоры. Об этом заявила новый исполнительный директор компании Валери Убрэн.
"Конфисковать суверенные российские активы — это открыть ящик Пандоры <...> Учитывая размеры площадки и её системное значение, любое решение, подрывающее нашу компанию, будет иметь последствия для глобальных финансовых рынков", — сказала она в интервью бельгийскому изданию Echo.
Кстати, экс-глава Euroclear Лив Мостри также выступала против конфискации замороженных российских активов. По её словам, подобный шаг может привести к колебанию евро и подрыву доверия к депозитарию, а также европейским рынкам капиталов
Euroclear — бельгийская компания, предоставляющая финансовые услуги. Она специализируется на расчётах по операциям с ценными бумагами, а также надёжном хранении и обслуживании активов этих ценных бумаг. Компания была основана в 1968 году как часть J.P. Morgan & Co. для расчётов по сделкам на развивающемся в то время рынке еврооблигаций.
Напомним, ранее Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Госдума пригрозила зеркальным ответом, а в Кремле назвали конфискацию гвоздём в гроб западной экономики. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на действия Запада призвал изымать деньги у "недружественных" иностранцев. СМИ писали, что Москва в случае конфискации её активов будет изымать ценные бумаги Запада, хранящиеся на специальных счетах.
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