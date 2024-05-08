Стало известно, сколько принесли замороженные в Euroclear российские активы

Замороженные активы РФ в депозитарии Euroclear принесли 1,6 миллиарда евро за первый триместр 2024 года. Такие данные приводит бельгийское издание Echo.

"На счетах Euroclear заблокировано российских активов на более чем 200 миллиардов евро. Только в первый триместр 2024 года эти активы принесли 1,6 миллиарда евро", — сказано в сообщении.

Управлением замороженными российскими активами занимаются около 100 сотрудников депозитария. Глава Euroclear Валери Урбен заявила, что им приходится всё время "реагировать на новые тексты, новые санкции и ответные российские меры".