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8 мая, 02:51

Стало известно, сколько принесли замороженные в Euroclear российские активы

Echo: Замороженные в Euroclear активы РФ принесли 1,6 миллиарда евро за 2024 год

Замороженные активы РФ в депозитарии Euroclear принесли 1,6 миллиарда евро за первый триместр 2024 года. Такие данные приводит бельгийское издание Echo.

"На счетах Euroclear заблокировано российских активов на более чем 200 миллиардов евро. Только в первый триместр 2024 года эти активы принесли 1,6 миллиарда евро", — сказано в сообщении.

Управлением замороженными российскими активами занимаются около 100 сотрудников депозитария. Глава Euroclear Валери Урбен заявила, что им приходится всё время "реагировать на новые тексты, новые санкции и ответные российские меры".

Предоставляющая финансовые услуги бельгийская компания Euroclear специализируется на проведении операций с ценными бумагами, а также надёжном хранении и обслуживании этих активов. Компания была основана в 1968 году как часть J.P. Morgan & Co. для расчётов по сделкам на развивающемся в то время рынке еврооблигаций.

"Откроет ящик Пандоры": В Euroclear предупредили об ужасных последствиях конфискации активов РФ
"Откроет ящик Пандоры": В Euroclear предупредили об ужасных последствиях конфискации активов РФ

Ранее Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Госдума пригрозила зеркальным ответом, а в Кремле назвали конфискацию гвоздём в гроб западной экономики. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на действия Запада призвал изымать деньги у "недружественных" иностранцев. СМИ писали, что Москва в случае конфискации её активов будет изымать ценные бумаги Запада, хранящиеся на специальных счетах.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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