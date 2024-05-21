Кэмерон допустил, что G7 заберёт замороженные активы России

Государства "Большой семёрки" (G7) могут изъять замороженные активы РФ в пользу Киева плюсом к обсуждаемой инициативе об использовании доходов от их реинвестирования. Такое заявление во вторник, 21 мая, сделал министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон.

"Вполне может настать время, когда РФ будет платить или должна будет выплатить Украине репарации за причинённый ей ущерб, и в этой ситуации активы, которые по-прежнему находятся у нас, могут сыграть очень важную роль", — отметил он в ходе выступления в Палате лордов.

Ранее 21 мая стало известно, что Евросоюз одобрил план по использованию доходов от активов РФ для помощи Украине. По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, Киев в этом году может получить 74 миллиарда чешских крон (порядка трёх миллиардов евро).