"Тень Трампа" вынуждает страны G7 дать Киеву кредит под залог российских активов
FT: США подталкивают G7 к скорейшей передаче Киеву кредита под залог активов РФ
Вашингтон подталкивает страны "Большой семерки" (G7) к тому, чтобы в ускоренном режиме согласовать Украине выделение кредита под залог в виде будущих доходов от замороженных активов России. По данным газеты Financial Times, провернуть схему хотят как можно скорее, чтобы успеть до возможного возвращения на пост президента США Дональда Трампа. Иначе Киеву помощи не видать.
Некоторые страны "Семёрки", которые ранее были настроены против такого плана, намерены поменять свою позицию под давлением США, отмечает издание. Среди тех, что начал склоняться к американскому "плану Б", газета назвала Францию, Германию, Италию и Японию. Что до Великобритании и Канады, то эти страны с самого начала поддерживали инициативу о кредите за счёт замороженных активов.
Напомним, страны Запада заморозили валютные резервы России на сумму в 300 миллиардов евро сразу после начала спецоперации. Недавно послы стран – членов Евросоюза согласовали решение об изъятии доходов от замороженных активов РФ. 90% средств они собираются потратить на военную поддержку Украины. Еврокомиссия намерена собрать таким образом до трёх миллиардов евро в 2024 году.
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