"Тень Трампа" вынуждает страны G7 дать Киеву кредит под залог российских активов

Вашингтон подталкивает страны "Большой семерки" (G7) к тому, чтобы в ускоренном режиме согласовать Украине выделение кредита под залог в виде будущих доходов от замороженных активов России. По данным газеты Financial Times, провернуть схему хотят как можно скорее, чтобы успеть до возможного возвращения на пост президента США Дональда Трампа. Иначе Киеву помощи не видать.

Некоторые страны "Семёрки", которые ранее были настроены против такого плана, намерены поменять свою позицию под давлением США, отмечает издание. Среди тех, что начал склоняться к американскому "плану Б", газета назвала Францию, Германию, Италию и Японию. Что до Великобритании и Канады, то эти страны с самого начала поддерживали инициативу о кредите за счёт замороженных активов.