В МВФ заявили, что конфискация активов РФ подорвёт мировую валютную систему

Если Запад начнёт распоряжаться российскими замороженными активами, в том числе пустит их на финансирование Украины, то это грозит серьёзными мировыми проблемами. Об этом журналистам сказала директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

"Для фонда важно, чтобы любые предпринимаемые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы", — подчеркнула она.