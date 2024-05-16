В МВФ заявили, что конфискация активов РФ подорвёт мировую валютную систему
Если Запад начнёт распоряжаться российскими замороженными активами, в том числе пустит их на финансирование Украины, то это грозит серьёзными мировыми проблемами. Об этом журналистам сказала директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
"Для фонда важно, чтобы любые предпринимаемые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы", — подчеркнула она.
По её мнению, вопрос о росийских активах должен решаться с учётом правовых норм и на основе постановлений судебных инстанций, чтобы избежать мировых финансовых потрясений.
Напомним, страны Запада заморозили валютные резервы России на сумму в 300 миллиардов евро сразу после начала спецоперации. Недавно послы стран – членов Евросоюза согласовали решение об изъятии доходов от замороженных активов РФ. 90% средств они собираются потратить на военную поддержку Украины. Еврокомиссия намерена собрать таким образом до трёх миллиардов евро в 2024 году. Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен также заявил, что американские власти готовы к конфискации российских резервов. В Кремле назвали такие решения Запада гвоздём в гроб мировой экономики.
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