Госсекретарь США пообещал конфисковать активы России

Администрация США планирует воспользоваться предоставленным Конгрессом правом на конфискацию замороженных активов России, заявил находящийся с визитом на Украине госсекретарь США Энтони Блинкен. Его выступление транслировала пресс-служба Госдепартамента.

"Наш Конгресс наделил нас полномочиями изымать российские активы в Соединённых Штатах. Мы намерены воспользоваться ими", — сообщил представитель Белого дома студентам Киевского политехнического института.

По его словам, США работают по этому вопросу с партнёрами по "Большой семёрке". Разблокировав миллиарды долларов, G7 якобы пошлёт мощный сигнал президенту России Владимиру Путину. При этом конфискованные средства можно будет направить на возмещение ущерба Украине.