Госсекретарь США пообещал конфисковать активы России
Госсекретарь Блинкен: США намерены конфисковать российские активы
Администрация США планирует воспользоваться предоставленным Конгрессом правом на конфискацию замороженных активов России, заявил находящийся с визитом на Украине госсекретарь США Энтони Блинкен. Его выступление транслировала пресс-служба Госдепартамента.
"Наш Конгресс наделил нас полномочиями изымать российские активы в Соединённых Штатах. Мы намерены воспользоваться ими", — сообщил представитель Белого дома студентам Киевского политехнического института.
По его словам, США работают по этому вопросу с партнёрами по "Большой семёрке". Разблокировав миллиарды долларов, G7 якобы пошлёт мощный сигнал президенту России Владимиру Путину. При этом конфискованные средства можно будет направить на возмещение ущерба Украине.
Ранее сообщалось, что послы стран – членов Евросоюза согласовали решение об изъятии доходов от замороженных активов России. Ожидается, что 90% средств пойдут на финансирование военной поддержки Украины. Еврокомиссия намерена собрать таким образом до трёх миллиардов евро в 2024 году.
В Кремле назвали конфискацию активов России гвоздём в гроб западной экономики. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, восстанавливать реноме странам, решившимся на этот шаг, придётся десятилетиями. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал в ответ изымать деньги у "недружественных" иностранцев. СМИ писали, что Москва в этом случае будет конфисковывать ценные бумаги Запада, хранящиеся на специальных счетах.
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