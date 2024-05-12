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12 мая, 02:55

"Почти ничто": В Киеве плюнули в сторону денег от замороженных российских активов

Министр Малюська назвал почти ничем 3 млрд евро от замороженных активов РФ

Возможность для Украины ежегодно получать транш за счёт прибыли от замороженных активов России — хороший первый шаг. Об этом изданию Politico заявил министр юстиции Незалежной Денис Малюська.

При этом он назвал решение о переводе трёх миллиардов евро "почти ничем", уточнив, что Киеву нужны сотни миллиардов. Вместе с тем Малюська обратил внимание, что власти Украины собираются добиваться полной конфискации замороженных российских активов.

Стало известно, сколько принесли замороженные в Euroclear российские активы
Стало известно, сколько принесли замороженные в Euroclear российские активы

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Европейский союз достиг консенсуса в вопросе использования доходов от замороженных российских активов. 90% средств будут направлены на удовлетворение военных нужд киевского режима.

Обложка ©

Unsplash / Ibrahim Boran

Анатолий Симоненко
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