"Почти ничто": В Киеве плюнули в сторону денег от замороженных российских активов

Возможность для Украины ежегодно получать транш за счёт прибыли от замороженных активов России — хороший первый шаг. Об этом изданию Politico заявил министр юстиции Незалежной Денис Малюська.

При этом он назвал решение о переводе трёх миллиардов евро "почти ничем", уточнив, что Киеву нужны сотни миллиардов. Вместе с тем Малюська обратил внимание, что власти Украины собираются добиваться полной конфискации замороженных российских активов.