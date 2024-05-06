Шольц: В ЕС согласились направить 90% доходов с активов РФ на нужды Украины
Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / photothek.de / Juliane Sonntag
Европейский союз достиг консенсуса в вопросе использования доходов от замороженных российских активов. 90% средств будут направлены на удовлетворение военных нужд киевского режима, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Латвию.
По словам немецкого канцлера, речь идёт о значительной сумме. Ежегодно заблокированные активы приносят несколько миллиардов евро, уточнил политик.
"Около 90% этих средств мы хотим использовать для оборонительных целей Украины", — объявил Шольц.