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6 мая, 20:48

Шольц: В ЕС согласились направить 90% доходов с активов РФ на нужды Украины

Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / photothek.de / Juliane Sonntag

Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / photothek.de / Juliane Sonntag

Европейский союз достиг консенсуса в вопросе использования доходов от замороженных российских активов. 90% средств будут направлены на удовлетворение военных нужд киевского режима, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Латвию.

По словам немецкого канцлера, речь идёт о значительной сумме. Ежегодно заблокированные активы приносят несколько миллиардов евро, уточнил политик.

"Около 90% этих средств мы хотим использовать для оборонительных целей Украины", — объявил Шольц.

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Ранее Кремль неоднократно призывал недружественные государства оставить замороженные активы в покое. Их изъятие станет "солидным гвоздём в гроб" экономики Запада, считают в Москве.

Илья Пушкарев
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