ЕС одобрил план по использованию доходов от активов России для помощи Киеву

Страны – члены Евросоюза (ЕС) одобрили план по использованию доходов от замороженных российских активов для поддержки Киева. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов ЦБ России для помощи Украине", — написал он в соцсети Х.

Согласно этой схеме, по словам Липавского, Украина уже в этом году сможет получить 74 миллиарда чешских крон (около трёх миллиардов евро). При этом 90% из этих средств пойдут на военную поддержку ВСУ. Глава чешского МИД также подчеркнул, что Москва "обязана возместить" Незалежной ущерб, причинённый в ходе конфликта.