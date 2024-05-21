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21 мая, 11:04

ЕС одобрил план по использованию доходов от активов России для помощи Киеву

Страны – члены Евросоюза (ЕС) одобрили план по использованию доходов от замороженных российских активов для поддержки Киева. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов ЦБ России для помощи Украине", — написал он в соцсети Х.

Согласно этой схеме, по словам Липавского, Украина уже в этом году сможет получить 74 миллиарда чешских крон (около трёх миллиардов евро). При этом 90% из этих средств пойдут на военную поддержку ВСУ. Глава чешского МИД также подчеркнул, что Москва "обязана возместить" Незалежной ущерб, причинённый в ходе конфликта.

Ранее Кремль неоднократно призывал недружественные государства оставить замороженные активы в покое. Их изъятие станет "солидным гвоздём в гроб" экономики Запада, считают в Москве.

"Почти ничто": В Киеве плюнули в сторону денег от замороженных российских активов
"Почти ничто": В Киеве плюнули в сторону денег от замороженных российских активов
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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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