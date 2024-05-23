Кабмин ФРГ выступил против изъятия замороженных активов России в пользу Украины
Берлин продолжает выступать против конфискации замороженных после 24 февраля 2022 года российских активов. Соответствующее заявление сделал официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, комментируя решение ЕС изъять доходы от заблокированных финансов ЦБ РФ.
"Наша позиция остаётся прежней: речь идёт о доходах от замороженных активов. Речь не о самих активах", — уточнил политик.
Схожее заявление в рамках брифинга сделала и представитель Минфина ФРГ Шарлотте Мигенда. По её словам, фонд активов российского Центробанка остаётся нетронутым в рамках соблюдения фундаментальных международно-правовых принципов.
Еврокомиссия анонсировала изъятие доходов от российских активов в пользу Украины 21 мая. Оно состоится уже в июле этого года. Кремль пообещал не оставлять выходку Брюсселя без ответа.
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