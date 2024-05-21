ЕК анонсировала первое изъятие у европейских банков доходов от активов РФ в июле

Первое изъятие доходов от реинвестирования замороженных активов РФ у европейских банков состоится в июле этого года. С этого периода откроется доступ к первым ресурсам для помощи Киеву, причём платежи будут осуществляться два раза в год, заявили в Еврокомиссии.

"Скорость [изъятия средств] имеет ключевое значение, и Еврокомиссия приложит все усилия, чтобы первые выплаты могли быть сделаны уже в июле", — отметил первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис.

Как уточнили в Еврокомиссии, решение Совета ЕС формально будет действовать после размещения в Официальном журнале ЕС утром в среду, 22 мая. Ранее в объединении сообщали, что отдавать 90% доходов должны все финансовые структуры, на счету которых заморожено свыше миллиона евро средств РФ.

Напомним, ранее 21 мая сообщалось, что ЕС одобрил план по использованию доходов от активов РФ для помощи Украине. По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, Киев в этом году может получить 74 миллиарда чешских крон (порядка трёх миллиардов евро).