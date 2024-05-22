Стреляй в ногу: Как в ЕС решили погреть руки на замороженных активах России и что всем за это будет Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, как после одобрения в ЕС использования доходов от замороженных активов ЦБ РФ для помощи ВСУ Европа расправится с собственной финансовой системой. 21 мая, 21:21 Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / AP / Markus Schreiber

Как сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский, Евросоюз всё-таки согласился на использование доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи киевскому режиму. "Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов Центрального банка России для помощи Украине. До трёх миллиардов евро только в этом году, 90 процентов пойдёт на армию Украины", — сообщил чешский министр.

Нет, не так. "Русофобские шизофреники из руководства Евросоюза одобрили воровство прибылей от незаконно удерживаемых активов ЦБ РФ и передачу украденного агонизирующему нелегитимному киевскому режиму". Так точнее. Показательно, что произошло это точно в день, когда полномочия Зеленского окончательно закончились и он официально стал узурпатором власти.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Фото © ТАСС / AP / Hadi Mizban

Напоминаю, что ведение боевых действий не является основанием для отмены выборов. И в США во время "войны с террором", и в России во время СВО выборы проводятся строго по графику. И есть старое разъяснение Конституционного суда Украины от 2014 года, что по конституции не предусмотрено никаких оснований для отмены выборов и они должны проводиться каждые пять лет. Поэтому отмена Зеленским выборов — это чистой воды, строго по учебнику политологии, узурпация власти.

И вот теперь европейские бюрократы хотят передать украденные у России деньги незаконному режиму узурпатора Зеленского, что делает ситуацию вдвойне абсурдной.

А эти деньги именно украденные. Ибо рассуждения Шольца, что "доходы от замороженных активов никому не принадлежат и являются "бесхозными", поэтому их можно передать Украине в качестве военной помощи", являются новым словом в юриспруденции. У меня есть корова, но молоко, которое она даёт, — оно бесхозное, и его можно отдать террористам из УГИЛ. Серьёзно? Тогда почки Олафа Шольца тоже бесхозные и их можно отдать нуждающимся в пересадке. А что не так?

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото © ТАСС / AP / Omar Havana

Опять же, на каком вообще основании были заморожены российские деньги? Любое действие, предпринимаемое официально, должно быть обосновано законодательно. В любом официальном документе пишется, что "на основании таких-то и таких-то законодательных и нормативных актов". Где это в данном случае? На основании какого закона захватывали "в заложники" российские активы? Есть решение Совбеза ООН? Есть нормативно-правовое основание?

Почему не замораживали активы США, когда те вторгались в Ирак и Афганистан? Почему не замораживали активы всей коалиции, которая вторглась в Ливию? Почему не морозят активы Израиля, который обстреливает территорию Сирии, Ливана, Ирана? Почему не морозят активы США, которые оккупировали и грабят часть международно признанной территории Сирии?

Впрочем, это всё риторические вопросы. Ибо понятно, что нет никакого "мира, основанного на правилах", есть произвол и беспредел США и их шестёрок. Настоящий вопрос на самом деле звучит так: "А что дальше?"

Дальше — отток денег продолжится не только из западных банков (который уже больно ударил по многим из них), но и произойдёт подрыв доверия к этому самому депозитарию Euroclear. Который, как оказывается, не способен защитить находящиеся у него на хранении активы от произвола и кражи.

Штаб-квартира компании Euroclear в Брюсселе. Фото © Wikipedia / Marek Śliwecki

Последуют суды против Euroclear со стороны России в юрисдикциях Дубая и Гонконга, где у этой конторы есть отделения. С требованием возмещения не только украденных средств, но и недополученной прибыли. И почему я думаю, что и в Дубае, и в Гонконге решения судов будут в пользу России? Хе-хе.

Больше всего в этой ситуации я не завидую исполнительному директору Euroclear Валери Убрэн, которая, небось, хотела просто работать по профилю, а теперь ей придётся разгребать огромный пласт проблем, созданных для неё бездумными и безграмотными европейскими политиками и чиновниками.

Тут можно было бы написать, что "три миллиарда за развал западной финансовой системы — это недорого", но эти деньги им тоже придётся вернуть. Это, конечно, будет не быстрый процесс, но чем дольше он затянется, тем больше Западу придётся выплачивать компенсации.

Авторы Александр Роджерс