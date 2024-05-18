Дорогие секреты: В Канаде готовят закон для стукачей — 20 тыс. долларов каждому Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, как канадское правительство собирается переизбраться и пополнить казну за счёт закона о стукачах, где за каждый донос планируется выплачивать 20 тысяч долларов. 17 мая, 21:21 Джастин Трюдо. Обложка © ТАСС / AP / Spencer Colby

Проект нового закона, который в Канаде пытается протолкнуть Джастин Трюдо, уже расходится на цитаты. По этому закону фактически узаконивается стукачество. И не просто узаконивается, но и вводится его финансовое стимулирование. Если кто-то сообщит в полицию о "преступлении на почве ненависти", то ему будет положено вознаграждение на сумму до 20 тысяч долларов.

Преступлением на почве ненависти же можно объявить что угодно (уже были прецеденты): недовольство продвижением ЛГБТ* и трансгендеров в школах, возмущение продвижением эвтаназии, протесты против экономической политики государства или даже просто неудовольствие от действий самого Трюдо.

Парламент Канады. Фото © Getty Images / Handout

Причём эта система будет не только бороться с инакомыслием, но и призвана наполнять пустующий бюджет. Ибо с признанных виновными будет удерживаться 50 тысяч долларов штрафа. Плюс тюремное заключение, вплоть до пожизненного. 50 тысяч прибыли, двадцать доносчику — тридцатка в бюджет. Десять бабушек — уже рубль.

Это не считая нарушения двух базовых принципов юриспруденции. Во-первых, закон будет иметь обратную силу, то есть наказывать будут даже тех, кто нарушил его до принятия. Во-вторых, закон не будет подразумевать презумпции невиновности, то есть начнут наказывать по принципу "мог совершить, а значит, виноват" (инструмент имеется, а значит, насильник!).

Даже интересно, как будут доказывать намерение? "Хотел написать в соцсетях нехорошее про трансгендеров!"? Практически мыслепреступления по Оруэллу — полным ходом.

Если кто-то не понял, то в "намерении совершить преступление", особенно в сфере "хотел написать обидный пост в Интернете", можно обвинить вообще любого. После чего ограбить и бросить в тюрьму на годик-другой, хотя бы на период, пока не пройдут выборы.

Делается это всё на фоне рекордно низких рейтингов самого Трюдо — его поддержка всего около 30% — и предстоящих выборов в следующем году. Это вообще обязательно для "демократических" лидеров, иметь низкую поддержку у населения?

Про демократического лидера я, конечно, пошутил. Вспомним приглашение в Парламент страны 98-летнего эсэсовца Ярослава Гунько. Потому что в Канаде уже давно неофашистская диктатура, где инакомыслящим и протестующим блокируют банковские счета, бросают их в тюрьмы, а основной ответ на любые проблемы у граждан (от экономических трудностей и до проблем со здоровьем) — это предложение совершить эвтаназию.

Выступление Джастина Трюдо в Парламенте Оттавы. Фото © ТАСС / ABACA / CP/ Kilpatrick Sean

Я не утрирую. Это официальная политика канадского правительства, продвигаемая как в законодательных актах, так и в пропаганде. У вас проблемы со здоровьем? Можете сделать эвтаназию! У вас не хватает денег? Можете сделать эвтаназию! Как говорил кардинал Ришелье в американской экранизации произведения Дюма: "Одним лишним ртом меньше — нужно меньше кормить народу".

Дошло до того, что даже в соседних США, которые традиционно любят всяческие нацистские и фашистские режимы, раздаются голоса: "Как-то перебор творится в Канаде".

В безумной попытке хоть как-то повысить свою привлекательность Трюдо даже снял ролик, где он разговаривает с актёром, игравшим Энакина Скайуокера во втором и третьем эпизоде, а потом показывает, что тайно хранит в чемодане световой меч (наверняка красный).

Кадры ролика, где Трюдо показывает, что тайно хранит в чемодане световой меч. https://www.youtube.com/watch?v=uIkZ2O_oLco

Только получилось очень неоднозначно. Ибо кто у нас был тайным учителем Энакина, рвался к власти и прятал свой световой меч? Дарт Сидиус, верховный канцлер Палпатин, будущий тёмный император.

Впрочем, в следующем году Дарту Трюдо придётся проявить свою сущность уже в полную силу. Потому что без фальсификаций выборов и политических репрессий против оппозиции удержаться у власти с рейтингом в 30% (а за год может упасть ещё ниже) у него не получится.

* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

Авторы Александр Роджерс