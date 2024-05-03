Зачем Америка загоняет себя в угол, отказавшись от поставок урана из РФ Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, зачем США забивают радиоактивные гвозди в крышку гроба собственной атомной энергетики, отказавшись от поставок обогащённого урана из России. 2 мая, 21:21 США хотят отказаться от поставок обогащённого урана из России. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Сенат Конгресса США в очередном порыве русофобии одобрил законопроект, запрещающий импорт обогащённого урана из России. Правда, его ещё должен подписать Байден, но тут никаких сомнений нет — подпишет.

Аплодируем стоя. Наши патриоты уже давно предлагали перестать им его продавать, но тогда бы это выглядело как недружественный шаг со стороны России и прекращение поставок по политическим мотивам. Но мы надёжные партнёры, заключённых контрактов в угоду сиюминутной политической конъюнктуре не нарушаем (в отличие от США). А так они всё сделали сами, поэтому никаких претензий — "Сама, всё сама!"

Теперь нужно изложить фактическое состояние дел для понимания контекста. Много лет, начиная минимум с администрации Обамы, США жили за счёт поставок им обогащённого урана из России. Соответствующую сделку для "Росатома" в своё время лоббировала лично Хиллари Клинтон (ибо русофобия русофобией, а заработать как-то надо). Причём зависели от российского урана настолько, что полностью угробили собственную аналогичную отрасль. Как говорит один сидящий в тюрьме мыслитель: "Обогащение урана в США полностью провалилось. Полностью".

Потом, уже после начала СВО, они озаботились тем, что "вот мы в конфронтации с Россией, а у нас стратегический ресурс оттуда поставляется, вдруг она прекратит это делать". В принципе, правильно озаботились. Но…

И вот в этом году остро страдающий от недостатка перемог в организме дед Байден отчитался перед Конгрессом, что "США восстановили обогащение урана на своей территории". Правда, дедушка умолчал о нюансах. За весь прошлый год США сумели обогатить всего 90 килограммов (и всего до 5%, что годится далеко не для всех нужд). А для нужд американской атомной энергетики нужны десятки и десятки тонн ежегодно.

Компания по переработке урана в России. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Но поскольку Конгрессу уже сообщили о перемоге, то вникать в детали никто не стал — и они торжественно отказались от российских поставок. На упреждение, как и положено безумным популистам, привыкшим делать красивые жесты, не думая о последствиях. Не поинтересовавшись, достаточно ли производимой продукции для нужд экономики (спойлер: нет). Маладцы, чего уж там! Где они теперь будут брать недостающие десятки тонн обогащённого урана?

Опять же, для понимания, альтернативы на рынке примерно такие: — Крупнейший в мире производитель — Россия, но тут понятно. — Была Франция, но её лишили доступа к сверхдешёвому африканскому урану, поэтому у неё теперь большие проблемы. — Британия, но ей самой надо, у неё тоже энергетический кризис. — Китай. — Иран.

Так где США теперь будут брать уран? А проблемы индейцев шерифа не волнуют. Сказали: "Не будем покупать", так пусть не покупают. Как пел Джон Бон Джови — I'm a cowboy. И им не нужна атомная энергетика.

Авторы Александр Роджерс