В Кремле пообещали ответ на изъятие российских активов в любом виде
Песков: Даже урезанный вариант изъятия ЕС активов России будет экспроприацией
Даже если страны Запада прибегнут к урезанному варианту изъятия российских активов в виде доходов от них в ЕС, это всё равно будет экспроприацией, за которой последует ответ России. Такое заявление во время брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В нашем видении [решения Брюсселя] ничего не меняется. И урезанный вариант [изъятия средств] является не чем иным, как экспроприацией", — сказал он.
Официальный представитель Кремля также указал на то, что страны Европейского союза ведут себя очень осторожно в отношении этого решения. Такое поведение вызвано тем, что политики ЕС понимают, какие опасные последствия могут повлечь такие действия.
В свою очередь, Россия проведёт тщательный анализ последствий изъятия Евросоюзом своих средств и ответит так, как того будут требовать национальные интересы нашей страны, предупредил Песков. В завершение своего комментария он подчеркнул, что решение Брюсселя является нарушением всех правил и нормативов мировой финансово-экономической системы.
Напомним, накануне стало известно о решении руководителей Евросоюза, которое позволяет использование доходов от замороженных активов Российской Федерации в целях поддержки киевского режима. В рамках этой инициативы Украине уже в этом году направят 74 миллиарда чешских крон (порядка трёх миллиардов евро), из которых 90% достанется ВСУ.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев