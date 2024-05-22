В Кремле пообещали ответ на изъятие российских активов в любом виде

Даже если страны Запада прибегнут к урезанному варианту изъятия российских активов в виде доходов от них в ЕС, это всё равно будет экспроприацией, за которой последует ответ России. Такое заявление во время брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В нашем видении [решения Брюсселя] ничего не меняется. И урезанный вариант [изъятия средств] является не чем иным, как экспроприацией", — сказал он.

Официальный представитель Кремля также указал на то, что страны Европейского союза ведут себя очень осторожно в отношении этого решения. Такое поведение вызвано тем, что политики ЕС понимают, какие опасные последствия могут повлечь такие действия.

В свою очередь, Россия проведёт тщательный анализ последствий изъятия Евросоюзом своих средств и ответит так, как того будут требовать национальные интересы нашей страны, предупредил Песков. В завершение своего комментария он подчеркнул, что решение Брюсселя является нарушением всех правил и нормативов мировой финансово-экономической системы.