Евросоюз, присваивая доверенные ему финансовые резервы, официально возводит воровство в ранг инструментов своей внешней политики. Так прокомментировали в постпредстве РФ решение Совета ЕС о передаче Украине доходов от инвестирования замороженных российских активов.

"Еэсовцы осознанно пошли на беспрецедентный шаг — воровство суверенных активов иностранного государства. Это наглядный пример того, что собой представляют "европейские ценности" и насаждаемый западниками "порядок, основанный на правилах", — говорится в телеграм-канале ведомства.

По словам дипломатов, последствия такого решения будут иметь непредсказуемый характер, в частности, для еврозоны, экономики государств – членов союза, инвестиционного климата. Но одно можно сказать точно: рано или поздно Евросоюзу придётся вернуть нашей стране украденное, указали в постпредстве.