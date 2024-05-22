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21 мая, 21:54

Постпредство РФ: ЕС превратил воровство в инструмент внешней политики

Евросоюз, присваивая доверенные ему финансовые резервы, официально возводит воровство в ранг инструментов своей внешней политики. Так прокомментировали в постпредстве РФ решение Совета ЕС о передаче Украине доходов от инвестирования замороженных российских активов.

"Еэсовцы осознанно пошли на беспрецедентный шаг — воровство суверенных активов иностранного государства. Это наглядный пример того, что собой представляют "европейские ценности" и насаждаемый западниками "порядок, основанный на правилах", — говорится в телеграм-канале ведомства.

По словам дипломатов, последствия такого решения будут иметь непредсказуемый характер, в частности, для еврозоны, экономики государств – членов союза, инвестиционного климата. Но одно можно сказать точно: рано или поздно Евросоюзу придётся вернуть нашей стране украденное, указали в постпредстве.

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Ранее стало известно, что страны – члены Евросоюза (ЕС) одобрили план по использованию доходов от замороженных российских активов для поддержки Киева. Согласно этой схеме, Украина уже в нынешнем году сможет получить 74 миллиарда чешских крон (около трёх миллиардов евро), при этом 90% из этих средств пойдёт на военную поддержку ВСУ.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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