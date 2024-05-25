Йеллен: Обсуждение использования активов РФ для Украины идёт без накладок

Обсуждение соглашения об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины, развернувшееся между странами "Большой семёрки", проходит без накладок. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. Она утверждает, что для принятия решения нет препятствий.

"Я не видела ничего, что могло бы послужить препятствием, но есть некоторые проблемы, в которых нам нужно разобраться, и людям придётся проявить гибкость, чтобы прийти к общему мнению", — сказала министр в интервью Reuters.

Также высокопоставленный чиновник высказалась об "избыточных промышленных мощностях Китая", которые, по её мнению, угрожают жизнеспособности компаний в странах с рыночной экономикой. По словам Йеллен, среди стран "Семёрки" существует общее мнение о необходимости выразить Пекину опасения по поводу макроэкономической стратегии Пекина.