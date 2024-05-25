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25 мая, 07:19

Йеллен: Обсуждение использования активов РФ для Украины идёт без накладок

Джанет Йеллен. Обложка © ТАСС / AP / Tatan Syuflana

Джанет Йеллен. Обложка © ТАСС / AP / Tatan Syuflana

Обсуждение соглашения об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины, развернувшееся между странами "Большой семёрки", проходит без накладок. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. Она утверждает, что для принятия решения нет препятствий.

"Я не видела ничего, что могло бы послужить препятствием, но есть некоторые проблемы, в которых нам нужно разобраться, и людям придётся проявить гибкость, чтобы прийти к общему мнению", — сказала министр в интервью Reuters.

Также высокопоставленный чиновник высказалась об "избыточных промышленных мощностях Китая", которые, по её мнению, угрожают жизнеспособности компаний в странах с рыночной экономикой. По словам Йеллен, среди стран "Семёрки" существует общее мнение о необходимости выразить Пекину опасения по поводу макроэкономической стратегии Пекина.

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Напомним, по данным газеты Financial Times, США подталкивают страны "Большой семёрки" к скорейшему выделению Украине кредита под залог будущих доходов от замороженных активов России. Некоторые страны изначально были против плана, но поменяли мнение под давлением Вашингтона.

Матвей Константинов
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