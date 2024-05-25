Силуанов: РФ ответит зеркально на использование Западом доходов от её активов
Антон Силуанов. Обложка © Kremlin.ru
Москва ответит зеркально на использование Западом доходов от её замороженных активов. Об этом предупредил министр финансов России Антон Силуанов.
"У нас то же самое есть... У нас есть замороженные деньги на счетах С, есть активы, мы тоже получаем доходы. Будет решение — аналогично поступим, зеркально, поэтому ответ у нас есть", — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Министр напомнил, что ранее санкции относительно имущества других стран были табу, однако теперь никакие правовые основы не имеют значения для Запада.
Напомним, по данным Financial Times, США подталкивают "Большую семёрку" к выделению кредита Украине под залог будущих доходов от замороженных российских активов. Те страны, которые были против, изменили мнение под давлением Вашингтона. По словам американского министра финансов Джанет Йеллен, обсуждение темы проходит без накладок. Прогресс в дискуссии подтверждает Reuters.