Силуанов: РФ ответит зеркально на использование Западом доходов от её активов

"У нас то же самое есть... У нас есть замороженные деньги на счетах С, есть активы, мы тоже получаем доходы. Будет решение — аналогично поступим, зеркально, поэтому ответ у нас есть", — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.