Три американские компании подпали под санкции Китая

В Китае в список ненадёжных организаций за поставку вооружения Тайваню внесены три американские компании. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

В заявлении на сайте ведомства говорится, что для "защиты суверенитета, безопасности и интересов развития страны" под ограничения подпадают General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land System и Boeing Defense, Space & Security. Отныне им нельзя торговать с Китаем и инвестировать в стране, а их руководителям запрещён въезд в КНР.