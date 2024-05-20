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20 мая, 04:35

Три американские компании подпали под санкции Китая

Минкоммерции КНР: Китай ввёл санкции против трёх компаний США из-за Тайваня

В Китае в список ненадёжных организаций за поставку вооружения Тайваню внесены три американские компании. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

В заявлении на сайте ведомства говорится, что для "защиты суверенитета, безопасности и интересов развития страны" под ограничения подпадают General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land System и Boeing Defense, Space & Security. Отныне им нельзя торговать с Китаем и инвестировать в стране, а их руководителям запрещён въезд в КНР.

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Ранее Life.ru писал, что председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом назвал тайваньский вопрос главной "красной линией" в американо-китайских отношениях. Глава Поднебесной также выразил надежду, что слова Байдена о том, что США не поддерживают независимость Тайваня, будут претворены в жизнь.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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