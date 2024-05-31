Орбан заявил, что Запад с каждой неделей становится ближе к войне с Россией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Запад всё больше приближается к войне с РФ, ведя разговоры об отправке войск НАТО на Украину и разрешении для Вооружённых сил Украины (ВСУ) использовать поставляемое оружие для ударов по территории России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"С каждой неделей мы всё ближе к войне", — приводит издание Hirado слова венгерского политика.
Орбан считает абсурдным стремление НАТО втянуть все европейские страны в свою войну против России. Премьер напомнил, что Североатлантический альянс является оборонным, а не военным.
Венгрия — одна из немногих стран в Европе, которая выступает за мирное урегулирование украинского конфликта и считает безумными планы об ударах ВСУ по России западным оружием. Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в кулуарах НАТО всё чаще возникают обсуждения возможного вступления европейских стран в войну с Россией. А глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что находится в ужасе от заявлений о вводе войск на Украину странами Европы.