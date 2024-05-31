Орбан заявил, что Запад с каждой неделей становится ближе к войне с Россией

Запад всё больше приближается к войне с РФ, ведя разговоры об отправке войск НАТО на Украину и разрешении для Вооружённых сил Украины (ВСУ) использовать поставляемое оружие для ударов по территории России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"С каждой неделей мы всё ближе к войне", — приводит издание Hirado слова венгерского политика.

Орбан считает абсурдным стремление НАТО втянуть все европейские страны в свою войну против России. Премьер напомнил, что Североатлантический альянс является оборонным, а не военным.