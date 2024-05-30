Сийярто напугал Европу ответом России на безумие с ударами ВСУ западным оружием Сийярто: Планы НАТО разрешить Киеву бить западными ракетами по России безумны 30 мая, 14:03 Петер Сийярто. Обложка © ТАСС / АР

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает безумной идеей разрешить ВСУ наносить удары по российской территории западным оружием. Об этом он сказал журналистам после заседания министров торговли стран ЕС.

"Я считаю безумным то, что украинцы будут бить западным оружием по территории России. Я считаю это безумной идеей, потому что, как мы видели до сих пор, Россия ответит. У России нет недостатка в боеприпасах и снаряжении, она многократно ответит", — уточнил политик.

Сийярто уверен, что нужно прекратить это "безумие", чтобы не допустить "непоправимой беды". Министр также скептически высказался о желании НАТО увеличить координационную миссию на Украине. По его словам, Венгрия будет стараться избегать участия в подобных планах альянса, так как их реализация приведёт лишь к новому витку эскалации ситуации на Украине.

Накануне Сийярто заявил, что Венгрию приводят в ужас заявления некоторых европейских политических деятелей по поводу Украины, так как подобные агрессивные высказывания могут привести к полномасштабной войне с Россией. Министр уверен, что украинский кризис не разрешить военным путём, нужны мирные переговоры. Он также признал провальной политику санкций в отношении России и Белоруссии.

Авторы Татьяна Миссуми