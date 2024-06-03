На Западе забеспокоились серьёзным ответным шагом России на действия НАТО

Официальные лица на Западе встревожены возможностью российского ядерного удара в ответ на политику стран ЕС и НАТО в отношении Украины. Об этом пишет Financial Times.

В тексте материала сказано, что причиной беспокойства западных чиновников является разрешение властями стран ЕС и НАТО наносить удары передаваемым Украине оружием по территории РФ.

"Их беспокоит то, что Россия расценит этот последний шаг как эскалацию прокси-войны и может предпринять то, что она считает симметричным ответом, включая контрудары по территории НАТО", — говорится в издании.