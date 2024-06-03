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Регион
3 июня, 14:53

На Западе забеспокоились серьёзным ответным шагом России на действия НАТО

FT: Запад опасается ядерного удара РФ после разрешения Киеву бить по России

Официальные лица на Западе встревожены возможностью российского ядерного удара в ответ на политику стран ЕС и НАТО в отношении Украины. Об этом пишет Financial Times.

В тексте материала сказано, что причиной беспокойства западных чиновников является разрешение властями стран ЕС и НАТО наносить удары передаваемым Украине оружием по территории РФ.

"Их беспокоит то, что Россия расценит этот последний шаг как эскалацию прокси-войны и может предпринять то, что она считает симметричным ответом, включая контрудары по территории НАТО", — говорится в издании.

Западным политикам пришлось пойти на большой риск из-за многочисленных провалов украинской армии на поле боя, чтобы Киев мог продолжать своё противостояние с Москвой.

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Ранее в НАТО решили позволить Украине наносить удары поставляемым оружием по территории РФ. По словам генсека Йенса Столтенберга, это будет являться лишь оборонительной мерой. Президент РФ Владимир Путин в ответ напомнил ему, что ВСУ могут бить вглубь России лишь при непосредственном участии альянса, что сделает его стороной конфликта. Немецкий канцлер Олаф Шольц, услышавший эти слова, призвал страны блока ни в коем случае не вступать в конфликт против Москвы, добавив, что Киеву не следует атаковать российскую землю оружием ФРГ. Тем временем Венгрия вновь заявила о необходимости остановить подготовку Североатлантического альянса к войне с Россией.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Naletova Elena

Владимир Озеров
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