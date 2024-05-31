В НАТО стали прислушиваться к Турции по вопросу переговоров на Украине, заявили в Анкаре
Глава МИД Фидан: В НАТО разделяют идею Турции о мирном урегулировании на Украине
Всё больше государств – членов НАТО начинают разделять идею Турции, связанную с необходимостью дипломатического урегулирования украинского конфликта. Об этом в пятницу, 31 мая, заявил глава МИД республики.
"Если не заняться дипломатией, то это всё приведёт к ещё большим рискам. Мы это говорили и ранее, проговорили и сегодня. До этого некоторые страны выразили согласие с нами, сейчас мы видим, что понемногу всё больше стран начинают поддерживать нашу точку зрения", — отметил он в беседе с журналистами в Праге, где состоялось неформальное заседание министров иностранных дел НАТО.
По словам Фидана, Турция против того, чтобы НАТО оказалось участником конфликта, так как это принесёт ещё больше кризисов. При этом он указал, что Анкара поддерживает продолжение помощи Киеву.
В Москве неоднократно заявляли, что никогда не отказывались от диалога, а Стамбульские договорённости всё ещё можно использовать как базу для переговорного процесса. Но, как указал президент РФ Владимир Путин, теперь важно понять, с кем именно России следует договариваться и в какой степени им можно доверять. Это прозвучало на фоне истечения полномочий Владимира Зеленского 20 мая. Позднее западные СМИ со ссылкой на четыре анонимных источника сообщали, что Путин якобы готов к переговорам о прекращении огня на Украине, на которых будут зафиксированы "нынешние линии фронта". При этом один из источников заявил о готовности лидера РФ продолжать СВО "столько, сколько потребуется".
Shutterstock / FOTODOM / J_UK