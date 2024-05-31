В НАТО стали прислушиваться к Турции по вопросу переговоров на Украине, заявили в Анкаре

"Если не заняться дипломатией, то это всё приведёт к ещё большим рискам. Мы это говорили и ранее, проговорили и сегодня. До этого некоторые страны выразили согласие с нами, сейчас мы видим, что понемногу всё больше стран начинают поддерживать нашу точку зрения", — отметил он в беседе с журналистами в Праге, где состоялось неформальное заседание министров иностранных дел НАТО.