Путин: Проект Стамбульских соглашений устраивал как Москву, так и Киев

Проект Стамбульских соглашений по урегулированию на Украине в своё время устраивал как Москву, так и Киев. Об этом напомнил журналистам президент России Владимир Путин на брифинге по итогам российско-белорусских переговоров.

Более того, по словам российского лидера, сам процесс по достижению договорённостей начался в Белоруссии, но потом был перенесён в Турцию по просьбе украинской стороны.

"Мы вышли на договорённости, вышли на проект соглашения, и, более того, выжимку из этих возможных соглашений глава переговорной группы со стороны Украины парафировал, то есть в принципе украинскую сторону это в целом устраивало. Устраивало и российскую", — отметил глава государства.