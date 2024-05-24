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24 мая, 15:22

Путин: Проект Стамбульских соглашений устраивал как Москву, так и Киев

Проект Стамбульских соглашений по урегулированию на Украине в своё время устраивал как Москву, так и Киев. Об этом напомнил журналистам президент России Владимир Путин на брифинге по итогам российско-белорусских переговоров.

Более того, по словам российского лидера, сам процесс по достижению договорённостей начался в Белоруссии, но потом был перенесён в Турцию по просьбе украинской стороны.

"Мы вышли на договорённости, вышли на проект соглашения, и, более того, выжимку из этих возможных соглашений глава переговорной группы со стороны Украины парафировал, то есть в принципе украинскую сторону это в целом устраивало. Устраивало и российскую", отметил глава государства.

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Ранее на том же брифинге в Минске Владимир Путин отреагировал на сигналы из Киева о возможном возвращении к переговорам. Мирные переговоры, по словам российского президента, должны быть возобновлены не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла.

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Life.ru

Марина Калегина
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