Путин отреагировал на сигналы из Киева о возможном возвращении к переговорам

В Кремле обратили внимание на возобновление разговоров на Украине по поводу возвращения к переговорам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на брифинге по итогам российско-белорусских переговоров. Российский лидер повторил, что Москва и не отказывалась от диалога с Киевом, лишь бы всё проходило честно и с учётом реалий сегодняшнего дня.

По словам Путина, мирные переговоры должны быть возобновлены не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла и должны быть основаны на здравом смысле.

"Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Пусть возвращаются. Но возвращаются не исходя из того, что одна страна хочет, а исходя из тех договорённостей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле", — резюмировал президент.