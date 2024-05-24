Путин отреагировал на сигналы из Киева о возможном возвращении к переговорам
Путин: Мирные переговоры по Украине должны быть основаны на здравом смысле
Путин на встрече с Лукашенко в Минске. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
В Кремле обратили внимание на возобновление разговоров на Украине по поводу возвращения к переговорам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на брифинге по итогам российско-белорусских переговоров. Российский лидер повторил, что Москва и не отказывалась от диалога с Киевом, лишь бы всё проходило честно и с учётом реалий сегодняшнего дня.
По словам Путина, мирные переговоры должны быть возобновлены не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла и должны быть основаны на здравом смысле.
"Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Пусть возвращаются. Но возвращаются не исходя из того, что одна страна хочет, а исходя из тех договорённостей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле", — резюмировал президент.
Ранее Путин возвращался к теме переговоров с Украиной во время своего визита в Китай. Президент и тогда отмечал, что Россия, в отличие от киевских властей, никогда не протестовала против ведения переговоров с Украиной, но теперь важно понять, с кем именно там следует договариваться и в какой степени ему можно доверять.