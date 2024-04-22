Зеленский снова заикнулся о переговорах с Россией

Украина снова может начать обсуждать с Россией урегулирование конфликта. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью французскому блогеру Гуго Траверу. Однако политик тут же обозначил условия: по его словам, переговоры могут состояться только после "саммита мира" в Швейцарии и на основе документа, который носит имя Зеленского.