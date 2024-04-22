Зеленский снова заикнулся о переговорах с Россией
Зеленский допустил, что может начать переговоры с Россией после "саммита мира"
Владимир Зеленский допустил, что может начать переговоры с Россией после "саммита мира". Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Украина снова может начать обсуждать с Россией урегулирование конфликта. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью французскому блогеру Гуго Траверу. Однако политик тут же обозначил условия: по его словам, переговоры могут состояться только после "саммита мира" в Швейцарии и на основе документа, который носит имя Зеленского.
"Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов с нашим видением, и мы найдём правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней", — заявил глава киевского режима, отвечая на вопрос о последствиях швейцарского саммита.
Напомним, что саммит, посвящённый украинской "формуле мира", должен пройти в июне в швейцарском Бюргенштоке. На мероприятие приглашены представители 80–100 государств. По словам Владимира Зеленского, многие страны не хотят приезжать на конференцию, того же мнения придерживается Россия. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, "формула мира" Зеленского является пустышкой, через которую Запад хочет склонить на свою сторону страны мирового большинства.