Любые "мирные" конференции по Украине без участия России не стоит воспринимать серьёзно, и в особенности озвученные там заявления. Об этом в разговоре с Life.ru заявил депутат Госдумы Алексей Говырин.

"Любые "мирные" конференции по Украине, которые инсценируют как знаковое событие без участия российской стороны — это не более чем провальная премьера бродвейского спектакля-драмы "Раб войны". Воспринимать такие сборища для галочки всерьёз, а уж тем более те заявления, которые там звучат, явно не стоит", — подчеркнул парламентарий.

Говырин добавил, что Владимир Зеленский всегда был второсортным актёром третьего плана и на предстоящем саммите в Швейцарии он вновь опозорится, ведь любая драматическая роль требует мастерства перевоплощения и её тоже надо уметь исполнять. Депутат обратил внимание, что в Голливуде стало модным снимать фильмы об алкоголиках, наркоманах и других отрицательных персонажах, которые только больше опускаются на дно вместо исправления. По его словам, после "списания" Зеленский сможет сыграть роль "мятущегося существа в сериальном мыле".