В ГД считают, что "второсортный" актёр Зеленский опозорится на "мирном" саммите по Украине
Депутат Говырин: Саммиты по Украине без участия РФ нельзя воспринимать серьёзно
Любые "мирные" конференции по Украине без участия России не стоит воспринимать серьёзно, и в особенности озвученные там заявления. Об этом в разговоре с Life.ru заявил депутат Госдумы Алексей Говырин.
"Любые "мирные" конференции по Украине, которые инсценируют как знаковое событие без участия российской стороны — это не более чем провальная премьера бродвейского спектакля-драмы "Раб войны". Воспринимать такие сборища для галочки всерьёз, а уж тем более те заявления, которые там звучат, явно не стоит", — подчеркнул парламентарий.
Говырин добавил, что Владимир Зеленский всегда был второсортным актёром третьего плана и на предстоящем саммите в Швейцарии он вновь опозорится, ведь любая драматическая роль требует мастерства перевоплощения и её тоже надо уметь исполнять. Депутат обратил внимание, что в Голливуде стало модным снимать фильмы об алкоголиках, наркоманах и других отрицательных персонажах, которые только больше опускаются на дно вместо исправления. По его словам, после "списания" Зеленский сможет сыграть роль "мятущегося существа в сериальном мыле".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предупреждала Швейцарию об утрате доверия в качестве посредника.
Напомним, в июне в швейцарском Бюргенштоке ожидается очередной саммит, посвящённый украинской "формуле мира". На мероприятие приглашены представители 80–100 государств. Зеленский заявлял, что многие страны не хотят приезжать на конференцию, того же мнения придерживается Россия. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, "формула мира" Зеленского является пустышкой, через которую Запад хочет склонить к предложению Киева страны мирового большинства. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что за инициативой Швейцарии о саммите по Украине стоит Демократическая партия США.
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