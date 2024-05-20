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Регион
20 мая, 05:22
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Зеленский теперь никто. С 20 мая у него истекли полномочия президента Украины

С 20 мая Владимир Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины

Сегодня, 20 мая, Владимир Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины. Согласно Конституции республики, новый президент должен принять присягу именно в этот день, однако, как известно, в Незалежной отказались от проведения выборов.

Сам Зеленский или его окружение пока официально не комментировали это. Никаких комментариев не поступало и из Верховной рады.

"Диктатура и репрессии": В Киеве раскрыли, что сделает Зеленский ради сохранения власти после 20 мая
"Диктатура и репрессии": В Киеве раскрыли, что сделает Зеленский ради сохранения власти после 20 мая

Напомним, киевский режим объяснил отмену президентских выборов на Украине военным положением. Голосование обещают провести не ранее чем через полгода после его отмены. Бывший депутат Рады Олег Царёв считает, что после 20 мая в стране может сформироваться коалиция во главе с бывшим президентом Петром Порошенко и экс-главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. А глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предрёк государственный переворот или даже ликвидацию Зеленского.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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