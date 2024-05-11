Пушилин предрёк Зеленскому потерю престола через госпереворот или "ликвидацию"
Пушилин: Запад может убрать Зеленского с президентского поста после 20 мая
Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Запад может устроить госпереворот на Украине, чтобы убрать с президентского поста Владимира Зеленского, однако не исключено, что украинского политика ликвидируют, свалив всё на Россию. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Так вот, от перемены фамилий, лиц на Украине особо эта ситуация не поменяется. Здесь воля Запада, западных стран является главенствующей. Я со своей стороны считаю, что судьба Зеленского в любом случае незавидна. Его используют, насколько это возможно, насколько это будет считаться эффективным", — отметил он в интервью РИА "Новости".
По его словам, Зеленского могут убрать через государственный переворот, чтобы поднять дух заблуждающихся жителей Украины, которые верят в искреннюю помощь Запада. Однако Пушилин не исключил, что лидера киевского режима могут ликвидировать, обвинив в этом Россию.
Ранее Life.ru писал, что экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и парламентариями Верховной рады могут выступить против Зеленского после 20 мая, когда его президентский срок подойдёт к концу. Рада подписала документ, который отменяет проведение выборов в стране до окончания военного положения. Российские власти пообещали проанализировать легитимность Зеленского, а глава МИД РФ Сергей Лавров допустил, что обсуждения на этот счёт могут и "не потребоваться".