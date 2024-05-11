Пушилин предрёк Зеленскому потерю престола через госпереворот или "ликвидацию"

Запад может устроить госпереворот на Украине, чтобы убрать с президентского поста Владимира Зеленского, однако не исключено, что украинского политика ликвидируют, свалив всё на Россию. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Так вот, от перемены фамилий, лиц на Украине особо эта ситуация не поменяется. Здесь воля Запада, западных стран является главенствующей. Я со своей стороны считаю, что судьба Зеленского в любом случае незавидна. Его используют, насколько это возможно, насколько это будет считаться эффективным", — отметил он в интервью РИА "Новости".