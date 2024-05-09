Дожить до 20 мая: Чем закончится покушеньице на Зеленского Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, почему Зеленский так боится даты 21 мая и как к этому времени украинская карета пропаганды окончательно превратится в тыкву. 8 мая, 21:25 Глава киевского режима Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / АР

Как пишет "Блумберг", целый руководитель украинского центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) — Андрей Коваленко — заявил, что Россия доминирует над Украиной в соцсетях. Он также заявил, что россияне дискредитируют Зеленского, потому что у него заканчиваются полномочия. Это не "россияне", это Зеленский сам себя дискредитировал. Никто ж его не заставлял отменять выборы, он это сам сделал, опасаясь поражения.

Покушение на Зеленского

У Зеленского всё плохо. Фронт сыпется, армия деморализована, экономика уничтожена, денег нет, народ прячется от лютующих тэцекашников (ТЦК). Плюс к этому формальная легитимность микрофюрера улетучивается с каждым днём, приближающим его к 21 мая — когда он станет вообще узурпатором. И, самое главное с точки зрения экс-звезды КВН, рейтинги стремительно падают.

Поэтому скудоумная пиар-команда "95-го квартала" не придумала ничего лучше, чем объявить о том, что СБУ сорвала готовящееся покушение на маленького. Ути-пути. Кто такой нехороший, хотел маленького диктатора обидеть? Половина Украины при этом подумала: "Жалко, что не получилось", но вслух не произнесла.

Как отреагировал на это глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков: "Никак не могу прокомментировать. Вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идёт от СБУ. Поэтому ничего не могу сказать".

Точнее и не выразиться. Собственно, СБУ последние десять лет ловит в электричках случайных людей и выдаёт их за российских шпионов, чтобы выполнять спущенный сверху план по поимке этих самых шпионов, поэтому им не привыкать позориться.

Два полковника

Так что в этот раз они просто арестовали двух полковников госохраны, которые якобы сливали российской ФСБ информацию о передвижениях Зеленского, Буданова и Малюка, а также собирались захватить Зеленского в заложники (зачем?) и потом убить. И съесть. Но сначала изнасиловать. Что там ещё любит сочинять украинская пропаганда под веществами?

Что касается этих двух полковников, то их мне совершенно не жалко. Ибо не надо было всякую мразь, или, как говорит глава Белоруссии, "гниду", охранять. Служить недостойному — недостойно. Так что поплатились за дело.

Участь Залужного

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Фото © ТАСС / АР, Telegram / vitaliy_klitschko

В целом же у Зеленского, как и положено сидящему в бункере, стремительно развивается паранойя. Кругом враги, как снаружи, так и внутри. Американские хозяева не дают ни денег, ни оружия и даже на церемонию вручения "Оскара" не зовут. Генералы обманывают и преступно не выполняют его гениальных приказов (советую пересмотреть фильм "Бункер" про последние дни Гитлера, там есть аналогичные сцены), все плетут заговоры и пытаются его свергнуть или убить.

Поэтому в соседнем с двумя полковниками подвале сидел погрустневший "посол" Залужный, которого также сняли с должности и посадили под арест по подозрению в подготовке заговора. Правда, потом выпустили для демонстрации западным кураторам: "смотрите, мы даже сделали его почётным гражданином Киева" (но ещё неизвестно, на каких условиях и как его при этом "ведут").

Зеленский — хромая утка, чьи последние деньки в качестве законного (относительно) президента неумолимо отсчитывает хронометр. Тик-так, 21 мая всё ближе. Тик-так, ярлык "Диктатор" всё контрастнее проступает на потном лбу. Тик-так, фронт всё ближе. И призрак трибунала встаёт за спиной, протягивая ампулу с ядом и пистолет.

Как пела группа "Сплин" во времена моей молодости: "Выборов нет", вернее — "Выхода нет". Что для Зеленского, в общем-то, одно и то же. Серьёзно, зачем нам Зеленский?

Во-первых, если вспомнить историческую книгу "Лидеры нацистов с 1926-го по 1945-й", то Зеленский не единственный нацист, и даже не самый главный. Менять марионетку нет никакого смысла. Как говорит президент в таких случаях — "А вдруг умного пришлют".

Во-вторых, если бы хотели его ликвидировать, то никаких заговорщиков и завербованных агентов не нужно. Как говорил Папанов, "достаточно одной таблэтки". То есть ракеты. "Оникс", "Циркон", "Искандер" — на выбор.

Он нам нужен живым, сидящим на скамье подсудимых на трибунале. Испуганный, жалкий, шмыгающий сожжённым от кокаина носом, страдающий от ломки. Чтобы все, в том числе далеко за пределами Украины, видели, что быть нацистом плохо и наказуемо. Обязательно наказуемо.

Авторы Александр Роджерс