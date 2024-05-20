"Диктатура и репрессии": В Киеве раскрыли, что сделает Зеленский ради сохранения власти после 20 мая

Владимир Зеленский, срок правления которого истекает сегодня, 20 мая, будет доказывать свою легитимность жестокими мерами, способными привести Украину к ещё большему внутреннему кризису. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Владимир Олейник.

"Сомнения в законности его власти есть на Украине и за пределами страны. Отсюда понятно, что он будет в каждом видеть человека, который сомневается в том, что он, как и царь, настоящий. Будут применять репрессивные методы, что приведёт к усугублению политического кризиса внутри страны. Будет более жёсткая форма правления — по сути, диктатура", — сказал экс-нардеп в разговоре с URA.ru.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен, недавно посетивший Киев, поставил перед Зеленским задачу удержать ситуацию до американских выборов, чтобы не снизить рейтинг действующего главы Соединённых Штатов Джо Байдена. Проигрыш Украины для него будет означать поражение, но что хуже — это будет поражение всех демократов.

"Все будут задавать вопрос, который и так есть в повестке: "Вы зачем туда пошли и где наши деньги?" Сейчас Байден всё делает, чтобы вообще Украина не звучала в избирательной повестке", — объяснил Олейник.

Бывший парламентарий добавил, что оставшиеся украинцы устраивают пассивные забастовки против политики киевского режима: улицы пустеют, никто не хочет работать, есть опасность, что без мужчин останется даже городской транспорт. Впервые за послевоенную историю в шахты спустились женщины — это означает поражение страны, заключил экс-депутат.