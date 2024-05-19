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19 мая, 13:36

Блинкен примчался в Киев требовать от Зеленского ужесточения мобилизации, считает Азаров

Азаров: Причиной визита Блинкена в Киев является ситуация с мобилизацией

Энтони Блинкен в Киеве. Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Энтони Блинкен в Киеве. Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Киев из-за сложной обстановки на фронте и проблем с мобилизацией на Украине. Об этом заявил бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.

"Блинкен должен был говорить с [Владимиром] Зеленским о серьёзном ухудшении ситуации под Харьковом. О задержках с мобилизацией", — написал он в телеграм-канале.

По словам Азарова, Блинкен оказался раздражён попытками Зеленского "свалить всю вину" на Запад и США, сославшись на задержки в поставках оружия. В ответ, считает политик, тот получил "очень серьёзное замечание".

"Ты давай занимайся мобилизацией, а не вали на кого-то свои просчёты", — предположил Азаров.

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Напомним, Энтони Блинкен прибыл в Киев 14 мая. Там госсекретарь США встретился с Владимиром Зеленским, который попросил у политика два комплекса Patriot для размещения в Харьковской области. По его словам, установки нужны ВСУ "как можно скорее". Кроме того, Блинкен анонсировал встречу Зеленского и президента Штатов Джо Байдена.

Матвей Константинов
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