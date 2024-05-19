Блинкен примчался в Киев требовать от Зеленского ужесточения мобилизации, считает Азаров

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Киев из-за сложной обстановки на фронте и проблем с мобилизацией на Украине. Об этом заявил бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.

"Блинкен должен был говорить с [Владимиром] Зеленским о серьёзном ухудшении ситуации под Харьковом. О задержках с мобилизацией", — написал он в телеграм-канале.

По словам Азарова, Блинкен оказался раздражён попытками Зеленского "свалить всю вину" на Запад и США, сославшись на задержки в поставках оружия. В ответ, считает политик, тот получил "очень серьёзное замечание".